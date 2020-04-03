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  3 апреля 2020
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Под Ташкентом устроивших скандал во время карантина граждан посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом, 3 апреля, в административном суде Юкоричирчикского района было рассмотрено дело в отношении семи граждан, совершивших административные правонарушения по статье 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями), статье 183 (мелкое хулиганство) и статье 194 (невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел).

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, 1 апреля в санатории «Энергетик», расположенном в Кибрайском районе Ташкентской области, граждане, вернувшиеся в Узбекистан из города Дубай ОАЭ и находившиеся на карантине, нарушили установленные карантинные правила.

Обвиняемые не выполнили законных требований работников сотрудников органов внутренних дел и работников санатория «Энергетик», "совершили хулиганство в общественном месте, устроили дебош и оскорбили" сотрудников ВД, отметили в пресс-службе.

Согласно приговору суда, семеро граждан, в том числе четыре женщины, были приговорены к аресту сроком на 15 суток.

Ранее в СМИ сообщалось, что граждане устроили скандал в санатории «Энергетик» из-за продления им сроков карантина.

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