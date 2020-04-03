Коронавирус охватил еще один регион Казахстана

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:10 в Казахстане зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи зафиксированы в Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Жамбылской области - 2 случая, Туркестанской области - 3 случая и первый случай в Костанайской области.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 460 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 199;

- Алматы - 93;

- Карагандинской области - 22;

- Атырауской области - 20;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 8;

- Шымкент - 11;

- Восточно - Казахстанской области - 4;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области - 18;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 26;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 19;

- Костанайской области - 1.