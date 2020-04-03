Как итальянцы реагируют на узбекскую кухню (видео)
- Узбекистан, общество
- 18:34, 03 апреля 2020
- Просмотров: 327
CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространился видеоролик, в котором показано, как итальянцы пробуют плов, лагман, манты и другие блюда из кухни Узбекистана и делятся своими впечатлениями.
Видео размещено в YouTube-канале "Kuzno", имеющем около 950 тысяч подписчиков. Как отмечают авторы ролика, видео было отснято в феврале текущего года.
Словом "kuzno" эмоциональные итальянцы произносят слово "вкусно", - отмечают создатели канала.
Ролики "Kuzno" набирают миллионы просмотров и сотни восторженных комментариев.
Основная аудитория канала — россияне и граждане стран СНГ.