В Алматы водитель на «Тойоте» протаранил установленный на дороге блокпост (видео)

- Казахстан, происшествия
- 18:59, 03 апреля 2020
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CentralAsia (KZ) - Вчера в Алматы водитель протаранил блокпост рядом с поселком Коксай Алатауского района, сообщает tengrinews.kz.
По его данным, в результате инцидента пострадал один полицейский.
После столкновения, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной, затем наехал на еще две машины. Водитель служебного авто - полицейский с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован.
Сегодня стало известно, что постановлением Карасайского суда мужчина признан виновным. Ему назначен административный арест на 20 суток, также он лишен прав на семь лет. Судом установлено, что водитель был состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП произошло в 15:00 часов. Как стало известно, гражданин А., 1970 года рождения, житель села Коксай Карасайского района Алматинской области, управляя автомашиной марки Toyota Ipsum и следуя по улице Жана Гасыр в северном направлении, допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4. ⠀ Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной марки Kia, затем наехал на Lada priora и Toyota Camry, что также были припаркованы рядом. Водитель служебного авто полицейский Мереке Отаргазы с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. ⠀ "Предварительно - за рулем минивэна находился пьяный водитель. Сейчас будет проведено медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения. Благо, другие граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств", – сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.