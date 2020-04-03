В Алматы водитель на «Тойоте» протаранил установленный на дороге блокпост (видео)

tengrinews.kz

CentralAsia (KZ) - Вчера в Алматы водитель протаранил блокпост рядом с поселком Коксай Алатауского района, сообщает tengrinews.kz.

По его данным, в результате инцидента пострадал один полицейский.

После столкновения, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной, затем наехал на еще две машины. Водитель служебного авто - полицейский с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован.

Сегодня стало известно, что постановлением Карасайского суда мужчина признан виновным. Ему назначен административный арест на 20 суток, также он лишен прав на семь лет. Судом установлено, что водитель был состоянии алкогольного опьянения.