[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Смертность от вируса в США бьет рекорды
Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния
Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния

CentralAsia (KG) -  В четверг США сообщили о 1169 случаях смерти от коронавируса в день, что является самым высоким показателем смертности за все время пандемии.

В среду смертность также превысило 1000 человек.

Только в Испании на этой неделе был приближенный показатель – 950 смертей за день.

Общая смертность в стране превысила 6 тыс. человек.

В данный момент около 90% американцев находятся в домашнем карантине. Пока без приказал сидеть дома находятся несколько штатов, например, Арканзас.

Главный инфекционист страны Энтони Фаучи уже высказался по этому поводу. По его словам, он не понимает, почему не все штаты издали указ сидеть дома.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • В Казахстане выявлен еще 21 зараженный коронавирусом. Всего зараженных — 423
  • Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан для борьбы с коронавирусом
  • Монголия запрещает рыбалку



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com