[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

CentralAsia (KG) -  Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Ранее в пятницу пассажиры «Аэрофлота» жаловались в соцсетях, что непосредственно перед вылетом из «Шереметьево» в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке.

По некоторым оценкам, из-за рубежа на родину сейчас не могут вернуться 25 тыс. россиян.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Билл Гейтс: как США наверстать время, упущенное на борьбу с COVID-19
  • В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
  • Испания установила общий антирекорд по смертности за один день



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com