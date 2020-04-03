Россия в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

CentralAsia (KG) - Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Ранее в пятницу пассажиры «Аэрофлота» жаловались в соцсетях, что непосредственно перед вылетом из «Шереметьево» в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке.

По некоторым оценкам, из-за рубежа на родину сейчас не могут вернуться 25 тыс. россиян.