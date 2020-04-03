Президент Узбекистана подписал указ о дополнительной поддержке экономики и бизнеса в период пандемии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 3 апреля указ, нацеленный на дальнейшую поддержку нашей экономики и предпринимателей, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает освобождение от уплаты налогов, продление сроков выплаты кредитов, отмена таможенного сбора и акцизного налога при импорте некоторых видов товаров.

«Как бы трудно это ни было и каких бы больших расходов бюджета оно ни потребовало, я решил принять дополнительные меры», - сообщил президент в ходе видеоселекторного совещании.

Согласно указу, предприниматели, занимающиеся туристической и гостиничной деятельностью, освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество до конца текущего года. Для них ставка социального налога снижается с нынешних 12 до 1 процента.

Приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина.

Также субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50 процентов по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября текущего года.

С 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии снижается с нынешних 100 до 30 процентов.

Будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

В настоящее время фонд компенсирует 8 процентов расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24 процентов. Отныне государство будет компенсировать 12 процентов расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 процентов.

По кредитам будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств.

Определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий.

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов. Выплата этих пособий другим нуждающимся семьям также будет продолжена.

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.