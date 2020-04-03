АБР прогнозирует замедление экономики Узбекистана в 2020 году из-за пандемии

Азиатский банк развития

CentralAsia (UZ) - В 2020 году рост экономики Узбекистана замедлится из-за пандемии COVID-19 и снижения цен на природный газ и медь. При этом ожидается, что более высокие инвестиции в сочетании с ростом промышленности и сельского хозяйства будут способствовать восстановлению экономики в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В своем основном ежегодном экономическом издании «Обзор развития Азии 2020», АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в 2020 году на уровне 4,7%, что меньше прошлогоднего показателя в 5,6%.

АБР прогнозирует рост ВВП до 5,8% в 2021 году, так как реформы будут стимулировать рост в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

Прогнозируется, что в 2020 году инфляция снизится до 13%, а в 2021 году – до 10%, поскольку центральный банк постепенно переходит на инфляционное таргетирование, а ужесточение бюджетно-налоговой политики вместе с проведением реформ, основанных на мерах политики, как ожидается, сократит темпы роста кредита. Однако, запланированное повышение цен на электроэнергию и природный газ, а также дальнейшее дерегулирование цен в сельском хозяйстве сохранят инфляционное давление, считают эксперты банка.

Экспорт природного газа и меди в 2020 году сократится, что компенсируется увеличением экспорта золота.

В отчете подчеркивается необходимость продолжения усилий по сдерживанию инфляции, поскольку Узбекистан находится в процессе комплексных реформ для перехода на рыночную экономику.

АБР предлагает продолжать правительству поощрять участие частного сектора в отраслях транспорта, образования и здравоохранения, а также оптимизировать процедуры таможенного оформления, чтобы избежать роста цен на импорт.