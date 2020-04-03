МИД Узбекистана опроверг информацию о проживании узбекистанцев в аэропорту Новосибирска

CentralAsia (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске в отношении информации, распространённой в СМИ и социальных сетях об оставшихся на улице без помощи и внимания граждан Узбекистана, которых вынудили покинуть здание аэропорта «Толмачево», сообщило, что 22 марта все находящиеся в новосибирском аэропорту 253 граждан РУз были возвращены на родину чартерном рейсом.

"Несмотря на широкое разъяснение о карантинной ситуации в стране, предпринимаемых во главе Президента Узбекистана системных и комплексных мерах, направленных на ограничение дальнейшего распространения пандемии на территории республики, в том числе пресечение ввоза коронавируса из-за рубежа, а также решении Специальной республиканской комиссии о приостановлении с 30 марта до 20 апреля с.г. работы всех аэропортов Узбекистана и прекращении авиасообщений, прибытие сограждан в аэропорт г.Новосибирска продолжалось", - отмечает генконсульство.

2 апреля 2020 года руководством аэропорта «Толмачево» принято решение об ограничении доступа людей на территорию аэропорта, кроме пассажиров, имеющих электронный билет на внутренние авиарейсы.

В тот же день представители Генконсульства прибыли в аэропорт и организовали транспорт и размещение всех 87 граждан Узбекистана в хостел. Ситуация находится на контроле диппредставительства Узбекистана в г.Новосибирске, которое поддерживает постоянный контакт с ожидающими рейса согражданами.

МИД Узбекистана заявило 3 апреля, что распространенная в интернет-пространстве информация о беспомощной ситуации граждан Узбекистана в аэропорту «Толмачево» не соответствует действительности.

Генконсульство Узбекистана призывает находящихся на территории России узбекистанцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Принимая во внимание, что приостановлена деятельность всех аэропортов Узбекистана, сообщается о необходимости временно отложить планы по возвращению в республику до отмены карантинных мер в Узбекистане и строго соблюдать требования российских властей по нераспространению коронавируса.