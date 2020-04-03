«Нью-Йорк Таймс»: Данные о местоположении американцев: сидеть дома во время коронавируса - это роскошь

Мисс Бенджамин ждет автобус. Она нужный работник, но страховки у нее нет

CentralAsia (CA) - Прошло около двух недель с тех пор, как губернатор Иллинойса приказал жителям оставаться дома, но ничего не изменилось в обязанностях Адарры Бенджамина. Почти каждое утро она садится в автобус в Чикаго, путешествуя туда-обратно на 20 миль, чтобы готовить, убирать и делать покупки для своих клиентов-стариков, у которых проблемы со здоровьем, что делает ее работу более трудной.

Мисс Бенджамин знает об опасностях, но ей нужна ее работа, за которую платят около 13 долларов в час. Она также не может представить, чтобы ее клиенты сами заботились о себе. «Они стали моей семьей», - сказала она.

В городах по всей Америке многие работники с низкими доходами продолжают передвигаться, а те, кто зарабатывает больше денег, остаются дома и ограничивают воздействие коронавируса, согласно данным о местонахождении смартфонов, проанализированных The New York Times.

Хотя люди во всех группах дохода перемещаются меньше, чем до кризиса, более состоятельные люди больше всего остаются дома, особенно в течение рабочей недели. Более того, почти во всех штатах они начали делать это за несколько дней до бедных, что давало им преимущество в социальном дистанцировании по мере распространения вируса. Это агрегированные данные аналитической компании Cuebiq, которая отслеживает около 15 миллионов пользователей мобильных телефонов ежедневно по всей стране.

Подобные тенденции можно наблюдать по всей Америке, в том числе в 25 самых густонаселенных городских районах.

Тем не менее, согласно анализу данных о местонахождении мобильного телефона, проведенном Times, самые богатые люди, входящие в первые 10 процентов доходов, ограничили свое передвижение больше, чем те, кто проживает в 10 процентах в том же районе.

К 16 марта, когда президент Трамп попросил людей остаться дома, чтобы замедлить распространение вируса, люди в самых богатых и бедных районах двигались меньше, чем обычно.

Но к этой дате те, кто находился в местах с самым высоким доходом, уже сократили свое движение почти наполовину. В более бедных районах подобное падение не наблюдалось еще три дня.

Данные в реальном времени свидетельствуют о наличии разрыва, обнаженного пандемией коронавируса, в которой более состоятельные люди не только получают больше рабочих мест и получают больше преимуществ, но и могут лучше избежать заболевания. Вспышка является настолько новой, что невозможно определить взаимосвязь между социально-экономическим статусом и уровнем заболеваемости, но другие данные, в том числе недавние статистические данные, опубликованные должностными лицами здравоохранения в Нью-Йорке, свидетельствуют о том, что коронавирус поражает районы с низким уровнем дохода наиболее сильно.

Опасения по поводу инфицирования вызвали протесты и забастовки работников продуктовых магазинов, служб доставки и других отраслей, которые утверждают, что их работодатели не предоставляют им достаточной защиты или компенсации, чтобы противостоять возросшим рискам для здоровья, даже если их работа считается необходимой.

Правила различаются в разных штатах, но основные работники, как правило, включают работников здравоохранения и общественной безопасности, а также лиц, осуществляющих уход, водителей, продавцов и сантехников. Хозяйственные магазины, аптеки и рестораны на вынос также остаются открытыми и укомплектованными. Все эти работники могут остаться на работе - благо в экономике, которая остановилась, - но в большинстве случаев они не могут претендовать на пособие по безработице, если они уходят.

«Люди хотят говорить об этом вирусе как о возбудителе равных возможностей, но на самом деле это не так», - сказал доктор Эшвин Васан, доктор и профессор общественного здравоохранения в Колумбийском университете. «Это идет прямо к трещинам в нашем обществе».

Данные о мобильности предоставляют моментальный снимок, и их поведение может измениться в условиях быстро развивающегося кризиса. Хотя некоторые эксперты в области государственной политики, изучившие данные, заявили, что они четко указывают на то, что более состоятельные люди могут лучше оставаться дома, они добавили, что могут быть и другие причины различий - например, возможно, более высокая осведомленность о рисках или более широкий доступ к информации - и другие, которые еще не очевидны.

Экономисты и исследователи в области общественного здравоохранения заявили, что данные указывают на недостатки в реакции правительства на последствия пандемии для работников с низкими доходами, которая сосредоточена на тех, кто потерял работу из-за увольнений, а не на тех, кто выполняет важные обязанности.

«Covid-19 обнажает множество структурных недостатков, с которыми сталкиваются люди с низким доходом, в том числе отсутствие гарантий занятости и неравномерный доступ к медицинскому обслуживанию», - говорит Ади Томер, сотрудник Брукингского института, изучавший основную рабочую силу. «Богатые заняты в тех отраслях, где они работают, и поэтому во время этой пандемии в эти районы с высоким уровнем дохода заложены некоторые преимущества», - добавил он.

В районах больших городов с наибольшим неравенством между самыми богатыми и самыми бедными жителями - и там, где есть приказы оставаться дома - люди с более высоким доходом практически прекратили движение. Люди с низкими доходами также резко сократили свое передвижение, но данные показывают, что их движения после третьего уик-энда марта резко возросли, совпав с началом другой рабочей недели.

В других областях, где неравенство в доходах было не столь велико, гораздо более вероятно, что и самые богатые, и самые бедные продолжают двигаться. Эти города также были в местах, которые с меньшей вероятностью обязали жителей оставаться дома.

По словам экономистов, многие основные работники заняты на работах с низким доходом и занимают должности, требующие от них ухода из дома и работы лицом к лицу с другими. «Люди с таким доходом либо уволены, либо не приходят на работу, либо они являются строителями, кассирами продуктовых магазинов, работниками учреждений длительного ухода», - сказал Мэтью Рэй, который руководит программой на рынках здравоохранения в Фонд семьи Кайзер.

«И сотни тысяч из них не имеют медицинской страховки».

Г-же Бенджамин, медицинскому работнику в чикагском районе Вудлон, 26 лет, и она не имеет медицинской страховки. Она несет с собой бутылочное мыло и дезинфицирующее средство для рук и бдительно следит за тем, чтобы не касаться ее лица. Но она волнуется.

«У меня есть перчатки, но у меня просто кончились маски, - сказала она, - и я понятия не имею, откуда мне их взять».

Джон Уильямс, находящийся всего в 15 милях к северу от г-жи Бенджамин, в районе Аптаун, работает из дома с 16 марта, за пять дней до вступления в силу приказа губернатора. Г-н Уильямс, специалист по связям с общественностью, сказал, что люди из его команды уже привыкли к дистанционной связи, но его жена, учитель музыки в средней школе, столкнулся с еще большими трудностями: «Честно говоря, мы благодарны за привилегию и безопасность, которые у нас есть в момент, постучите по дереву», - сказал он. «Это неудобно, но не страшно для жизни».

Дженнифер Валентино-ДеВрис, Дениз Лу и Габриэль Дж. Х. Данс,

3 апреля, 2020

«Нью-Йорк Таймс»

P.S. Печатается с сокращением