«Коммерсант»: Его называют спасителем нации. Как один человек уберег Грецию от эпидемии

Сотирис Цодрас

CentralAsia (KG) - На фоне пандемии коронавируса и информации о тысячах смертей особое внимание привлекают страны, которым пока удается избежать наиболее катастрофических последствий эпидемии. Одна из таких стран — Греция, где готовность властей следовать советам экспертов и народная солидарность позволили сдержать распространение COVID-19. Корреспондент “Ъ” в Афинах Андрей Плахов изучал греческий опыт.

«Это кроткий человек, отец семерых детей, по воскресеньям он поет в церкви. Он всегда говорит успокаивающим, внушающим доверие тоном, и к нему прислушивается вся Греция — так греческий журналист и переводчик Димитриос Триантафиллидис описывает Сотириса Цодраса, эпидемиолога мирового уровня и одного из главных творцов греческого "коронавирусного чуда».— Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд. Это он объяснил нашим владыкам, что нужно закрывать храмы, но те хотели ограничиться полумерами — и тогда премьер-министр сам принял решение о закрытии. Нам очень повезло, что в греческом здравоохранении оказались люди, умеющие противостоять вызовам и решать сложнейшие задачи без лишних слов, а главное — без лишних расходов».

Статистика эпидемии в Греции сегодня выглядит не так страшно, как в других странах: 1415 инфицированных и 51 погибший.

Однако скромные, казалось бы, цифры совсем не расслабляют власти — во многом это заслуга именно Сотириса Цодраса.

Но даже лучший медик не может спасти страну в одиночку, если ее граждане не могут сплотиться перед лицом общей опасности.

Грекам это, кажется, удалось — в стране сегодня нет дефицита продуктов, есть в наличии и антисептики, проблема была только в отсутствии масок — но люди, по словам моих собеседников, сами пришли на помощь друг другу.

В Греции возникло целое волонтерское движение женщин, например, одна мигрантка из Албании, владелица мастерской, где ремонтируют одежду, за три дня сшила 700 масок и передала их в больницу.

Об охватившей общество идее солидарности говорит и жительница Афин Ирина Жалнина, автор книг о русской эмиграции. Она сравнивает ситуацию с той, что сложилась в Италии и в Испании: «Мы же были на волосок от того, чтобы пойти по их сценарию. У нас тоже очень много стариков. Так же, как и у них, экономический кризис преодолевали за счет сокращения госслужащих. Только в сфере медицины в Греции нехватка 10 тыс. рабочих мест. Но сегодня мы не занимаем и 50-го места в мире по количеству жертв на душу населения. Склоняю голову перед греками. Они показали себя сплоченной нацией, способной ради общего дела положить свой эгоцентризм на дальнюю полку».

Об эгоцентризме, кажется, и правда забыли и народ, и власти. Еще до появления первого больного по инициативе Сотириса Цодраса была создана оперативная группа из 26 ученых, подготовлено 13 медицинских центров. В это время в соседней Италии было зафиксировано всего 11 смертей и 330 заболевших, ситуация не казалась критической даже осторожным наблюдателям.

26 февраля в Греции был зафиксирован первый случай болезни: в Салоники из Северной Италии вернулась местная жительница. Власти действовали молниеносно: школа, в которой учился ребенок инфицированной, была закрыта на карантин. 27 февраля — уже три случая (два в Салониках, один в Афинах). И вновь решительные действия: отменены поездки школьников за границу, массовые гуляния, карнавалы, Дельфийский экономический форум.

5 марта — 21 новый случай заражения у паломников, вернувшихся из Израиля. В дело вступило профессиональное сообщество: сотрудники университетской больницы Аттикон обратились к правительству с требованием срочно разработать план по борьбе с эпидемией, пригрозив забастовкой.

Власти прислушались и начали поэтапное введение карантина: 8 марта были отменены демонстрации по случаю женского дня, принято решение о закрытии школ, вузов, детсадов. В течение нескольких дней закрываются гимназии, танцевальные и спортивные залы, суды, театры, кинотеатры, ограничивается посещение домов престарелых. Отменены парады в День независимости. Закрываются таверны, кафе, бары, парикмахерские, пляжи и горнолыжные курорты. Затем — торговые центры и супермаркеты (за исключением продуктовых). 17 марта на все мобильные телефоны приходит экстренное сообщение с просьбой оставаться дома в связи с распространением коронавируса. Объявлен запрет собираться группами более десяти человек (штраф €1 тыс.).

Тем не менее не забыты и социальные меры, например, одному из родителей детей, лишившихся возможности учиться, предоставили право на оплачиваемый отпуск.

Около 600 тыс. работников предприятий и компаний, чью работу приостановили из-за коронавируса, до 31 июля освободили от уплаты налогов, а тем, кто в апреле останется без работы, постановили выплатить по €800. Правительство также взяло под контроль цены на продукты повышенного спроса во избежание спекуляции и решило принять на работу дополнительно 2 тыс. медицинских сотрудников.

Наконец, 23 марта начался полноценный строгий карантин. Те, кто идет на работу или обратно, должны иметь при себе заполненную форму с указанием места жительства, адреса работы и рабочего времени.

Остальным разрешается выход из дому по одной из шести причин: среди них — посещение аптеки, врача (при доказанной необходимости), продуктового магазина, банка (если электронная трансакция невозможна), выгул собаки. Что очень важно (и о чем, видимо, забыли московские власти): среди уважительных причин — помощь нуждающимся или родственникам.

Каждый выход предваряется СМС-сообщением или подписанием соответствующей бумаги. Те, кто не выполняет эти правила, подвергаются суровым наказаниям. За первые три дня карантина выписано более 2 тыс. штрафов в €150 каждый, всего с его начала — почти 6 тыс. Почти анекдотический инцидент: оштрафован человек, сдававший в аренду собаку для прогулок. Все собранные средства идут на поддержание системы здравоохранения.

Борьба с эпидемией, однако, не идет легко и бесконфликтно: в прошлые выходные молодежь, презрев запреты, вышла гурьбой на набережную в Салониках. Ответом стало ужесточение режима: с середины недели в некоторых районах севера страны введен еще более строгий, по сути, чрезвычайный режим. В Афинах теперь не действуют и бумаги с подписью — только электронные запросы на выход.

Но все же большинство греков понимает, что только изоляция и самодисциплина могут помочь выбраться из ситуации, и потому спешат помочь ближнему. Например, сдававшие квартиры через платформу Airbnb домовладельцы создали группу добровольцев и бесплатно предоставляют жилье медперсоналу больниц для отдыха и изоляции от членов семей. Владельцы платформы Doctor Next2Me, позволяющие получить видеоконсультацию от врача, сделали ее бесплатной. Греческие предприниматели оборудуют палаты интенсивной терапии, выделяют частные самолеты для доставки средств спецзащиты и оборудования. Ну а простые граждане собирают продукты для социальных столовых, помогают одиноким соседям купить продукты.

И это, видимо, самое главное — уроки человеческой солидарности, которые вновь повторяет греческое общество. Именно сочетание общественной мобилизации и готовности властей следовать рекомендациям специалистов пока, пожалуй, и уберегает Грецию от «итальянского» сценария.