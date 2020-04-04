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  4 апреля 2020
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Экс-президент Монголии Ц.Элбэгдорж прилетел из Японии среди эвакуированных (фото)

CentralAsia (MNG) -  По решению правительства и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, вчера 3 апреля в 15:50 ч зафрахтованный рейс самолета авиакомпании МИАТ на борту с 266 гражданином приземлился в столичном международном аэропорту «Буянт-Ухаа». Самолет также перевез 1284 кг груза, сообщили в министерстве дорожного и транспортного развития.

Среди пассажиров было 14 младенцев, более 30 пожилых, 3 беременные женщины, и экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. А также прибыл бывший сумоист и йокудзуна Асасёрю Акинори Долгорсурэнгийн Дагвадорж.

Все пассажиры, бортпроводники и медицинские работники, работающие на борту, чтобы заботиться о здоровье пассажиров и контролировать их, были доставлены непосредственно в изоляторы в окрестностях города Улан-Батор для обязательного 21-28-дневного карантина.

Кроме того, два пассажира с некоторыми подозрительными симптомами сидели в отдельных местах на борту и были доставлены в Национальный центр инфекционных заболеваний для изоляции вместе с 56 пассажирами, которые прибыли в Японию из других стран, прежде чем вылететь в Улан-Батор.

Люди, прибывающие из Японии, не проходили тестирование перед посадкой на рейс в Токио из-за действующей политики Японии только по проведению тестирования на коронавирус для лиц с повышенной температурой, сообщает монгольский новостной сайт news.mn.

Это шестой эвакуационный рейс, организованный правительством для доставки своих граждан, оказавшихся за границей из-за ограничений на поездки, связанных с COVID-19, и в общей сложности 1510 человек прибыли в Монголию до сегодняшнего дня на рейсах.


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