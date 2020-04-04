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  4 апреля 2020
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Весенне-полевые работы в Монголии намерены провести в полном объеме

CentralAsia (MNG) -  Монголия намерена обеспечить хороший урожай в год пандемии.

Объем урожая в 2020 году позволит обеспечить продовольственную безопасность Монголии и во время пандемии коронавируса.

В прошлом году в Монголии общей площадью 478 тысяч гектаров были возделаны под посевы. Посев начинается, в основном, в конце апреля или начале мая.

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3 апреля Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности объявило, что Банк развития Монголии предоставит льготный кредит в размере 150 млрд.тугриков (примерно $54 млн) с процентной ставкой 3-5% для поддержки фермеров.

Министерство уделяет особое внимание весенним посевам 2020 года в связи с экономической ситуацией во время пандемии COVID-19, считая, что важно увеличить количество обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, сохранить рабочие места и обеспечить людей овощами, выращенными внутри страны.

Министерство также подчеркивает, что будет обеспечено все необходимое – от семян, удобрений и дизельного топлива; это будет осуществляться на льготных условиях, через Фонд поддержки сельского хозяйства.

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