Когда изобретут вакцину от коронавируса я куплю и лично доставлю её для своего народа, - Алишер Усманов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиёева 3 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам противодействия кризису, вызванному пандемией коронавируса.

В ходе совещания глава государства напомнил о помощи, которую оказывает российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов.

«Алишер Усманов: когда изобретут вакцину от коронавируса я куплю и лично доставлю её для своего народа, в какой бы стране это ни было», – процитировал Шавкат Мирзиёев слова миллиардера.

«Хотел бы отдельно поблагодарить сына Узбекистана, Алишера Бурхановича. 20 млн долларов он перевел нам. С первых дней создания нового Узбекистана, он вносит очень большой вклад в развитие нашей республики», – заявил президент.

Напомним, ранее Усманов сообщил, что решил проводить самоизоляцию па время пандемии коронавируса в своём доме в Ташкенте.