Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили по телефону вопросы противодействия коронавирусу в регионе

CentralAsia (TJ) - Накануне, 3 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели перспективные направления расширения партнерства, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой и культурно-образовательной сферах.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия и тесной координации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и эффективного противодействия последствиям пандемии в регионе.

Выражена полная взаимная поддержка предпринимаемым в странах первоочередным превентивным мерам и контролю за эпидемиологической ситуацией.

Подчеркнута важность продолжения активного сотрудничества в борьбе с коронавирусом.