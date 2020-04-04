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  4 апреля 2020
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В Узбекистане появился эпидемиологический маршрут больных с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана запустило возможность ознакомиться с эпидемиологическим маршрутом больных с коронавирусной инфекцией.

Из каких регионов страны больные с COVID-19, в каких местах они побывали, прежде чем начали лечение в специализированном медицинском учреждении, как узнать о возможности контакта с ними, чтобы предпринять меры предосторожности?

Чтобы ответить на эти вопросы, на официальном веб-сайте министерства по COVID-19 (http://coronavirus.uz) создана новая функция. То есть, во-первых, на сайте можно ознакомиться с картой, где показано, в каких регионах зафиксировано подтверждение коронавирусной инфекции.

Во-вторых, под этой картой находится кнопка «Эпидемиологический маршрут пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19». Нажав на нее, можно проследить, в каких местах успели побывать пациенты до прибытия в больницу.

"Получив эту информацию, будьте осторожны, не посещайте эти места, берегите себя и своих близких! Если вы искренне хотите помочь врачам, оставайтесь дома!", - отмечается в сообщении министерства.

Министерство здравоохранения Узбекистана рекомендует гражданам для получения достоверной и полноценной информации обращаться в Call-центр с коротким номером 1003 и использовать официальный веб-сайт (www.minzdrav.uz) и телеграм канал (t.me/ssvuz), официальный сайт министерства по COVID-19 (http://coronavirus.uz), онлайн телеграм бот «coronavirusyordam».

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