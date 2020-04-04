В Казахстане число случаев коронавируса достигло 500

CentralAsia (KZ) - Ещё 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане к концу 3 апреля. Из них:

В г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4.

Всего в стране подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса, летальных исходов- 4 (1- в Туркестанской области, 3 апреля), выздоровевших - 29.