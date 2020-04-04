Депутат парламента Монголии Б.Батзориг подал заявление об отставке

CentralAsia (MNG) - Скандал вокруг политиков, предоставляющих себе дешевые кредиты из фонда для поддержки малого и среднего бизнеса, стал одним из главных новостей прошлого года в Монголии.

3 апреля текущего года наступил еще один решающий момент, когда экс-министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Б. Батзориг подал заявление об отставке спикеру парламента Г. Занданшатару.

Судебный процесс над Б.Батзоригом был отложен 17 марта из-за того, что у прокурора Р.Батнасана было еще одно срочное уголовное дело. В дополнение к депутату Батзоригу, в нем участвовали еще 21 депутат, а также ряд других видных бывших и нынешних политиков.

В прошлом году в Монголии против высокопоставленныз лиц были выдвинуты обвинения в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете Монголии за 2018 год $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица использовали средства фонда для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.