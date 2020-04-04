В Казахстане разработан тест на коронавирус
CentralAsia (KZ) - В Казахстане разработан тест на коронавирус, сообщает местное издание КТК.
Систему разработали специалисты Центральной референс-лаборатории. Они исследовали больше 2 тысяч проб пациентов с подозрением на пневмонию нового типа. Признаются, результат их удивил. Уже скоро первые тест-системы появятся в лабораториях по всей стране.
Сообщается, что разработка казахстанских ученых ничем не уступает зарубежным аналогам – тесты отвечают всем мировым стандартам.
Новые тесты уже оценили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Казахстанские ученые подписали контракт на поставку первых систем.