В Казахстане разработан тест на коронавирус

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане разработан тест на коронавирус, сообщает местное издание КТК.

Систему разработали специалисты Центральной референс-лаборатории. Они исследовали больше 2 тысяч проб пациентов с подозрением на пневмонию нового типа. Признаются, результат их удивил. Уже скоро первые тест-системы появятся в лабораториях по всей стране.

Сообщается, что разработка казахстанских ученых ничем не уступает зарубежным аналогам – тесты отвечают всем мировым стандартам.

Новые тесты уже оценили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Казахстанские ученые подписали контракт на поставку первых систем.