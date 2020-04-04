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  4 апреля 2020
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В США от коронавируса погибли более 7 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Число летальных исходов коронавируса в США достигло 7406 человек, после того как за последние сутки скончались более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

США являются лидером по количеству зарегистрированных случаев инфекции нового типа и по статистике умерших. Наиболее сложная ситуация отмечается в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 55 292 инфицированных, а умерли 1867 человек. В штате Мичиган насчитывается 223 погибших, а в Вашингтоне — 186.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 с начала распространения эпидемии в США составило 276 995 человек. Из больниц были выписаны 9772 пациента.

Ранее Дональд Трамп объяснил выявление большого количества инфицированных в США массовым тестированием, проводимым в стране. По данным проекта COVID Tracking Project, его прошли уже более 1,4 млн жителей страны.

По оценкам экспертов Белого дома, в США при негативном развитии ситуации с коронавирусом могут умереть до 2,2 млн человек. Это произойдет, если для борьбы с вирусом ничего не будет сделано и жители не будут соблюдать ограничения, введенные властями. Более вероятной при этом эксперты считают смертность на уровне 100–240 тыс. человек.

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