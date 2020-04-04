В Китае от коронавируса за сутки умерли 4 человека

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Китае умерли 4 человека от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число прибывших из-за границы граждан с коронавирусом увеличилось на 18 — до 888 человек. Выздоровели 180 человек. Также зарегистрировано 114 ввозных случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в материковой части Китая выздоровели 94% инфицированных.

За сутки из карантина выпустили 58 человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, однако никакие характерные для заболевания симптомы у них не проявились.

В настоящее время в Китае под медицинским наблюдением остаются 1030 бессимптомных зараженных, 239 из них — ввозные случаи. При этом еще три случая за сутки переквалифицировали из бессимптомных в подтвержденные, так как у пациентов стали проявляться симптомы болезни.

Напомним, что 4 апреля был объявлен в Китае днем траура по жертвам коронавируса. В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств будут приспущены флаги, отменят развлекательные общественные мероприятия.