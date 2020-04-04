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  4 апреля 2020
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У 15% кошек в Ухане обнаружен коронавирус

CentralAsia (KZ) -  Ученые Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета проверили образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые проводили исследования в приютах для животных в разных частях города. Как отмечают учёные, «это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией».

Как утверждают ученые, вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем. О том, может ли вирус передаваться от кошек человеку, не сообщается.

Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Напомним, что вирус начал распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии эксперты КНР выявили, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Специалисты пришли к выводу, что вирус передается от человека к человеку даже в инкубационный период.

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