В Берлине девушка из Монголии работает в эпицентре вспышки коронавируса

CentralAsia (MNG) - Уже месяц, как в ФРГ наблюдается вспышка эпидемии коронавируса. Т.Хөвсгөлдалай, девушка из Монголии, живущая и работающая в Германии, была назначена на работу среди пациентов, инфицированных коронавирусом, которые лечатся изолированно.

Девушка работает в сфере здравоохранения этой страны четыре года.

По данным от 3 апреля, в Германии количество скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 1 153, инфицированы 85 439 граждан. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на собственный анализ сведений, которые поступили от министерств здравоохранения и по социальным делам федеральных земель ФРГ.

Хөвсгөлдалай — специалист со средним специальным медицинским образованием в области сестринского дела.

Она будет выступать в Берлине помощником врача в лечебно-профилактических учреждениях, среди пациентов, инфицированных коронавирусом, которых лечат на карантине.