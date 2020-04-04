[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса умер четвертый пациент. Санврач Туркестанской области рассказал подробности

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Туркестанской области в Казахстане от коронавируса умер четвертый пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе страны.

Главный санитарный врач Туркестанской области Нурымбет Нышанов рассказал zakon.kz подробности о первом пациенте в регионе, скончавшемся от коронавируса.

Пациенту было 64 года.

«Мужчина месяц находился в гостях в Карасайском районе Алматинской области и скрыл об этом. Он 15 марта на автобусе вернулся домой, 26 марта почувствовал недомогание и был госпитализирован. Получал лечение в терапевтическом отделении Жетысайской районной больницы», - сказал Нышанов.

По его словам, лечение не давало результатов и состояние пациента ухудшилось.

29 марта пациента перевели в инфекционное отделение с диагнозом пневмония, затруднение дыхание. Также он страдал сахарным диабетом. COVID-19 подтвердился после лабораторных исследований. В кругу контактов - 25 близких, 40 потенциальных, - уточнил он.

На данный момент в Казахстае подтверждены 500 случаев регистрации коронавируса, из них скончалось 4 человека.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили по телефону вопросы противодействия коронавирусу в регионе
  • МИД Узбекистана опроверг информацию о проживании узбекистанцев в аэропорту Новосибирска
  • Под Ташкентом провели дезинфекцию дорог от коронавируса (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com