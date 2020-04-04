В Казахстане от коронавируса умер четвертый пациент. Санврач Туркестанской области рассказал подробности

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Туркестанской области в Казахстане от коронавируса умер четвертый пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе страны.

Главный санитарный врач Туркестанской области Нурымбет Нышанов рассказал zakon.kz подробности о первом пациенте в регионе, скончавшемся от коронавируса.

Пациенту было 64 года.

«Мужчина месяц находился в гостях в Карасайском районе Алматинской области и скрыл об этом. Он 15 марта на автобусе вернулся домой, 26 марта почувствовал недомогание и был госпитализирован. Получал лечение в терапевтическом отделении Жетысайской районной больницы», - сказал Нышанов.

По его словам, лечение не давало результатов и состояние пациента ухудшилось.

29 марта пациента перевели в инфекционное отделение с диагнозом пневмония, затруднение дыхание. Также он страдал сахарным диабетом. COVID-19 подтвердился после лабораторных исследований. В кругу контактов - 25 близких, 40 потенциальных, - уточнил он.

На данный момент в Казахстае подтверждены 500 случаев регистрации коронавируса, из них скончалось 4 человека.