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  4 апреля 2020
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В Узбекистане легковушка загорелась после удара с грузовиком. Трое погибших

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане трое человек, все пассажиры “Spark”, погибли в результате столкновения с “Зил-150”, сообщила пресс-служба МВД.

По данным министерства, в Кашкадарьинской области 4 апреля в 00:50 часов водитель автомобиля марки “Spark” 28-летний Ф.Ш., управляя автомобилем на территории села “Сарик” Мубаракского района, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем марки “Зил-150”, которым управлял 24-летний Ф.Х.

В результате столкновения автомобиль марки “Spark” загорелся, водитель Ф.Ш. и пассажиры данного автомобиля 27-летний Б.Д. и 26-летний А.М. скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделением возбуждено, ведется предварительное следствие.

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