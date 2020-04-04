В Узбекистане легковушка загорелась после удара с грузовиком. Трое погибших

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане трое человек, все пассажиры “Spark”, погибли в результате столкновения с “Зил-150”, сообщила пресс-служба МВД.

По данным министерства, в Кашкадарьинской области 4 апреля в 00:50 часов водитель автомобиля марки “Spark” 28-летний Ф.Ш., управляя автомобилем на территории села “Сарик” Мубаракского района, потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем марки “Зил-150”, которым управлял 24-летний Ф.Х.

В результате столкновения автомобиль марки “Spark” загорелся, водитель Ф.Ш. и пассажиры данного автомобиля 27-летний Б.Д. и 26-летний А.М. скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделением возбуждено, ведется предварительное следствие.