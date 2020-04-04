В Таджикистане дезинфицируют транспорт и соцобъекты

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане трансопрт и объекты социального назначения дезинфицируют антибактериальным раствором, который не имеет ярковыраженного запаха и не аллергенный, сообщает Asia-Plus.

В Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее, на всякий случай, дезинфицируют транспорт и социальные объекты. Швейные предприятия перешли на производство масок.

А в больницах готовы принять пациентов – медучреждения подготовили специальные «красные» зоны.