В Таджикистане дезинфицируют транспорт и соцобъекты
- Таджикистан, общество
- 14:13, 04 апреля 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане трансопрт и объекты социального назначения дезинфицируют антибактериальным раствором, который не имеет ярковыраженного запаха и не аллергенный, сообщает Asia-Plus.
В Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее, на всякий случай, дезинфицируют транспорт и социальные объекты. Швейные предприятия перешли на производство масок.
А в больницах готовы принять пациентов – медучреждения подготовили специальные «красные» зоны.