Президент Туркменистана поручил пересмотреть бюджет из-за коронавируса

CentralAsia (TM) - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству подготовить предложения по пересмотру бюджета, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

На заседании правительства Бердымухамедов, обращаясь к руководителям нефтегазового комплекса, отметил, что, несмотря на то, что в первом квартале в нефтегазовом секторе достигнуты основные показатели, темпы роста некоторых из них снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Необходимо принять неотложные меры и провести соответствующую работу для успешного решения важнейших задач, поставленных перед данным комплексом, а также в целях адаптации производственной деятельности концернов к ситуации, связанной со снижением цен на углеводородные ресурсы в мире, подчеркнул глава государства.

Бердымухамедов поручил ускорить работы по освоению нефтегазовых блоков Государственного концерна «Туркменнефть», расположенных на туркменском шельфе Каспия, повышая их инвестиционную привлекательность, наладить сотрудничество со специализированными иностранными компаниями. Глава государства указал, что необходимо тщательно изучить международные рынки нефтепродуктов и на основании маркетинговых исследований определить перечень наиболее востребованных.

В нынешней ситуации, когда произошёл спад цен на данную продукцию, следует искать более выгодные рынки её сбыта, отметил глава государства.