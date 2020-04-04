В России зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В России с утру 4 апреля зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб РФ.

Таким образом, общее число заболевших в стране на 4 апреля превысило 4,7 тысячи, большинство из них приходятся на Москву — 3 357 случаев заражения. По данным на утро 4 апреля, в Москве скончались 24 пациента с COVID-19. Вылечились 168 человек.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. В его рамках запрещена работа ресторанов, спортклубов, непродовольственных магазинов, для посещения закрыты 55 городских парков и зон отдыха.

Напомним, что ранее, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. Эта мера, по словам Путина, должна снизить скорость распространения коронавируса в стране.