[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России с утру 4 апреля зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб РФ.

Таким образом, общее число заболевших в стране на 4 апреля превысило 4,7 тысячи, большинство из них приходятся на Москву — 3 357 случаев заражения. По данным на утро 4 апреля, в Москве скончались 24 пациента с COVID-19. Вылечились 168 человек.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. В его рамках запрещена работа ресторанов, спортклубов, непродовольственных магазинов, для посещения закрыты 55 городских парков и зон отдыха.

Напомним, что ранее, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. Эта мера, по словам Путина, должна снизить скорость распространения коронавируса в стране.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • В США уволили капитана военного корабля, который просил помочь эвакуировать зараженных коронавирусом членов экипажа
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 444
  • В Узбекистане вводится обязательная видеофиксация при задержании



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com