Великобритания не сможет ослабить строгие правила карантина до конца мая, - советник правительства

Пустынная площадь Пикадиллия в прошлую субботу в 7 вечера, Лондон, Англия

CentralAsia (KG) - Великобритания не сможет ослабить строгие правила карантина до конца мая, сказал в субботу ведущий правительственный советник. Он также предупредил, что сначала распространение коронавируса должно замедлиться и должна быть создана система интенсивного тестирования.

Нил Фергюсон, ведущий профессор математической биологии в лондонском Имперском колледже, сказал, что ведется работа, чтобы установить, как ослабить праивла карантина со временем. Об этом он сказал радио BBC.

«Мы хотим перейти к ситуации, когда, по крайней мере, к концу мая мы сможем ослабить некоторые меры. Эти меры в большей степени должны быть основанные на технологиях и тестировании, они должны заменить нынешний полный карантин

В настоящее время проводится большая работа, чтобы выяснить, как мы можем заменить некоторые из очень интенсивных мер социального дистанцирования режимом, в большей степени основанным на интенсивном тестировании, очень быстром доступе к тестированию, отслеживании связей по контактам.

Но для того, чтобы заменить этот режим тем, что мы делаем сейчас, нам нужно уменьшить случаи заражения», - сказал он.

Правительство Великобритании закрыло все пабы, рестораны и почти все магазины, запретив общественные мероприятия и приказав людям оставаться дома, если только будет абсолютно необходимо выходить из дома.

К пятнице число погибших в Британии от глобальной пандемии возросло до 3 605 человек, зараженных 38 168 человек.