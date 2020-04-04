Видеоблог — Как прошла вторая карантинная неделя в Лондоне

CentralAsia (CA) - Корреспондент ВВС Бен Тавенер на прошлой неделе снял видеоблог о том, как прошла первая карантинная неделя в столице Великобритании.

Сегодня ВВС представляет видеорепортаж о том, как прошла вторая неделя карантина в Лондоне.

В Великобритании объявили карантин 24 марта. С тех пор жизнь в этой стране сильно изменилась.

Гражданам разрешено выходить из дома только в ограниченных целях, полицейских уполномочили выписывать штрафы праздно шатающимся.

За это время тысячи британцев заразились коронавирусом (в том числе принц Чарльз, Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок).

Первую часть можете посмотреть тут.