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  4 апреля 2020
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Видеоблог — Как прошла вторая карантинная неделя в Лондоне

CentralAsia (CA) -  Корреспондент ВВС Бен Тавенер на прошлой неделе снял видеоблог о том, как прошла первая карантинная неделя в столице Великобритании.

Сегодня ВВС представляет видеорепортаж о том, как прошла вторая неделя карантина в Лондоне.

В Великобритании объявили карантин 24 марта. С тех пор жизнь в этой стране сильно изменилась.

Гражданам разрешено выходить из дома только в ограниченных целях, полицейских уполномочили выписывать штрафы праздно шатающимся.

За это время тысячи британцев заразились коронавирусом (в том числе принц Чарльз, Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок).

Первую часть можете посмотреть тут.

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