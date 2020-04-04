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  4 апреля 2020
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В мире число больных коронавирусом превысило 1,1 миллиона

CentralAsia (KZ) -  В мире число подтвержденных случаев заражения короанвирусом превысило 1,1 миллиона человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 4 апреля в мире число заболевших коронавирусом составило 1 119 109 человек. При этом выздоровели уже 226 873 пациентов, а скончались 58 955.

Лидирующим по количеству заболевших странами остаются США с 278 458 заражёнными, Италия - 119 827 человек, Испания- 119 199 человек. В десятке стран по количеству больных далее следуют Иран, Британия, Турция, Швейцария, Бельгия, Нидерланды и Канада.

В Китае, с которого началось распространения коронавируса в мире, объявили об окончании эпидемии. Число заболевших уже меньше трёх тысяч, и все случаи ввозные. Всего в Китае насчитали 82 526 случаев коронавируса.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй. Она быстро распространилась, затронув уже 160 стран.

11 марта ВОЗ объявила, что распространение вируса достигло масштабов пандемии.

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