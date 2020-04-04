В Алматы начали строить инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на 280 мест

CentralAsia (KZ) - Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку, где началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе администрации города сообщили, что решение о строительстве госпиталя принято Госкомиссией по обеспечению чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса.

Сооружение из быстровозводимых конструкций рассчитано на 280 мест, в том числе 28 – для отделения интенсивной терапии. Оно находится в Алатауском районе города. Модульная технология строительства позволит создать карантинный центр в кратчайшие сроки.

Госпиталь предназначен для контактных лиц и лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

«Наличие такого госпиталя позволит нам своевременно выявлять, изолировать и лечить «инфицированных». Таким образом, мы сможем значительно снизить риск распространения болезни и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе», – подчеркнул Б. Сагинтаев.

На строительной площадке уже начата работа по выравниванию основания.