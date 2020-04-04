В Казахстане выявлены еще 25 случаев коронавируса. Всего 525
CentralAsia (KZ) - В Казахстане 4 апреля зарегистрированы еще 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав РК.
Из них:
г. Нур-Султан – 14,
г. Алматы – 1,
г. Шымкент – 1,
Акмолинская область – 1,
Актюбинская область – 3,
Алматинская область – 1,
Жамбылская область – 1,
Карагандинская область – 1,
Кызылординская область – 2.
Итого: 525 случаев заболевания в Казахстане.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 апреля в Казахстане 36 человек выздоровело от коронавируса, летальных исходов - 4.