В Казахстане выявлены еще 25 случаев коронавируса. Всего 525

Казахстан, общество

17:03, 04 апреля 2020

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане 4 апреля зарегистрированы еще 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав РК. Из них: г. Нур-Султан – 14, г. Алматы – 1, г. Шымкент – 1, Акмолинская область – 1, Актюбинская область – 3, Алматинская область – 1, Жамбылская область – 1, Карагандинская область – 1, Кызылординская область – 2. Итого: 525 случаев заболевания в Казахстане. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 апреля в Казахстане 36 человек выздоровело от коронавируса, летальных исходов - 4.