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  4 апреля 2020
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В Казахстане выявлены еще 25 случаев коронавируса. Всего 525

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 4 апреля зарегистрированы еще 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав РК.

Из них:

г. Нур-Султан – 14,

г. Алматы – 1,

г. Шымкент – 1,

Акмолинская область – 1,

Актюбинская область – 3,

Алматинская область – 1,

Жамбылская область – 1,

Карагандинская область – 1,

Кызылординская область – 2.

Итого: 525 случаев заболевания в Казахстане.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 апреля в Казахстане 36 человек выздоровело от коронавируса, летальных исходов - 4.

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