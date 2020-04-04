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  4 апреля 2020
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В Казахстане пятый человек умер от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане зафиксирована пятая смерть от коронавируса, теперь в Акмолинской области, сообщили в Минздраве РК.

На 4 апреля всего в Казахстане от COVID-19 скончалось 5 человек. «Зарегистрирован один летальный случай в Акмолинский области от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении Минздрава РК.

На сегодняшний день в республике подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 216 случев, в Алматы – 110, в Кызылординской области – 28, в Карагандинской области – 27, в Северо-Казахстанской области – 25, в Туркестанской области ‒ 23, в Атырауской области – 22, в Акмолинской области – 20, в Шымкенте – 13, в Алматинской области – 10, в Жамбылской области – 10, в Актюбинской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 2, в Мангистауской области – 3, в Павлодарской области – 1, в Костанайской области – 1.

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