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  4 апреля 2020
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Во Франции неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом

CentralAsia (CA) -  

Во французском городе Роман-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, инцидент произошёл в 11:00 часов по местному времени, 4 апреля. Одного из раненых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, два человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник AFP сообщил, что предполагаемый преступник – беженец из Судана, его задержали. Его мотивы пока неизвестны. В расследовании инцидента пока не участвует подразделение прокуратуры, специализирующееся на терактах.

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