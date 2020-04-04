Во Франции неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом
- Азия и мир, общество
- 19:54, 04 апреля 2020
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CentralAsia (CA) -
Во французском городе Роман-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.
Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, инцидент произошёл в 11:00 часов по местному времени, 4 апреля. Одного из раненых госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, два человека погибли, пятеро получили ранения.
Источник AFP сообщил, что предполагаемый преступник – беженец из Судана, его задержали. Его мотивы пока неизвестны. В расследовании инцидента пока не участвует подразделение прокуратуры, специализирующееся на терактах.