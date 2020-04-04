Во Франции неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом

Во французском городе Роман-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, инцидент произошёл в 11:00 часов по местному времени, 4 апреля. Одного из раненых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, два человека погибли, пятеро получили ранения.