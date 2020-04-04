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  4 апреля 2020
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В Узбекистане среди больных коронавирусом - 120 мужчин и 143 женщины

CentralAsia (UZ) -  Согласно данным на 4 апреля, в Узбекистане количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 263. Из них 120 мужчин и 143 женщин. Также 13 из них несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

В разрезе возраста, среди больных:

0-9 лет 8 человек;
10-19 лет – 10;
20-29 лет – 51;
30-39 лет – 63;
40-49 лет – 73;
50-59 лет – 40;
60-69 лет – 13;
70-79 – 5 человек.

В данное время 146 больных лечатся в городе Ташкенте, 27 – в Фергане, 28 – Намангане, 30 – Андижане, 14 – Бухаре, 13 – Хорезме, 3 – Кашкадарье, 2 – в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами. На сегодняшний день 25 человек полностью выздоровели от этой болезни, - отметили в Минздраве.

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