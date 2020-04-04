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  4 апреля 2020
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В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме, обрушен целый подъезд. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России.

«Хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на ул. Гагарина, 31. Силы МЧС направлены на место, информация уточняется», — заявили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что один человек погиб, по предварительным данным, еще четверо пострадали. На месте работают поисково-спасательные бригады, идет эвакуация людей из соседнего подъезда.

Как сообщается, взрыв произошел 4 апреля, в 13:30 по московскому времени, в квартире на третьем этаже. В министерстве позднее уточнили, что взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Из здания эвакуировали 200 человек — 150 самостоятельно, еще 50 вывели спасатели.

Как сообщил Интерфакс, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока не удалось установить местонахождение четверых жителей дома, в котором произошел взрыв газа.

Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.


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