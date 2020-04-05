Монголия продолжает вывоз своих граждан из-за границы

CentralAsia (MNG) - Граждане Монголии, желающие вернуться рейсом Инчхон-Улан-Батор, зарегистрируются онлайн.

Согласно решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, зафрахтованный рейс из Инчхона, РК в Улан-Батор состоится 8 апреля. Регистрация на рейсы специального назначения будет производиться по телефону или в электронном виде в представительстве монгольской авиакомпании МИАТ в Сеуле.

Приоритет будет отдан беременным женщинам, пожилым людям (старше 60 лет), маленьким детям, тяжело больным, тем, кто перенес операцию, и людям с ограниченными возможностями.

Согласно решению Министерства здравоохранения Монголии, все пассажиры, прибывающие на рейс, должны пройти тестирование на Covid-19 в этой стране, сообщает посольство Монголии в Южной Корее.