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  5 апреля 2020
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Монголия продолжает вывоз своих граждан из-за границы

CentralAsia (MNG) -  Граждане Монголии, желающие вернуться рейсом Инчхон-Улан-Батор, зарегистрируются онлайн.

Согласно решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, зафрахтованный рейс из Инчхона, РК в Улан-Батор состоится 8 апреля. Регистрация на рейсы специального назначения будет производиться по телефону или в электронном виде в представительстве монгольской авиакомпании МИАТ в Сеуле.

Приоритет будет отдан беременным женщинам, пожилым людям (старше 60 лет), маленьким детям, тяжело больным, тем, кто перенес операцию, и людям с ограниченными возможностями.

Согласно решению Министерства здравоохранения Монголии, все пассажиры, прибывающие на рейс, должны пройти тестирование на Covid-19 в этой стране, сообщает посольство Монголии в Южной Корее.

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