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  5 апреля 2020
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В Узбекистане вводят всеобщую самоизоляцию из-за распространения коронавируса

CentralAsia (UZ) -  С 6 апреля во всех городах и областных центрах Узбекистана режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным. Об этом говорится в Сообщении специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

В рамках данного режима гражданам Узбекистана строго запрещается выходить на улицу без крайней необходимости, кроме как за продуктами питания, медикаментами, посещение врача, а также поездок на работу.

При передвижении по улицам, а также посещении объектов торговли и других мест требуется сохранение социальной дистанции в 2 метра;

Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, с 6 апреля в городах и областных центрах Узбекистана временно ограничивается передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости — для покупки продовольствия, лекарств, медизделий, посещение врача, а также поездок на работу.

Крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами.

У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Работы по дезинфекции на крупных дехканских рынках и в торговых центрах, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут регулярно проводиться в обязательном порядке.

Сообщается, что автотранспортные средства, передвигающиеся без специального разрешения, будут доставляться на штрафплощадки.

Напомним, что на утро, 5 апреля, в Узбекистане зарегистрировано 266 случаев коронавируса.

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