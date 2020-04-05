В Казахстане зарегистрировано еще 20 случаев коронавируса. Всего 551

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 09:15 часов 5 апреля зарегистрировано еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Жамбылской области - 17, в Восточно - Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 2. Об этом сообщает Минздрав РК.
Всего в стране подтверждено 551 случаев регистрации коронавируса, из них:
⚡️ в Нур-Султане – 219,
⚡️ Алматы – 110,
⚡️ Кызылординской области - 30,
⚡️ Жамбылской области - 28,
⚡️ Карагандинской области - 27,
⚡️ СКО - 25,
⚡️ Туркестанская область - 25,
⚡️ Атырауской области - 22,
⚡️ Акмолинской области - 20,
⚡️ г. Шымкент - 13,
⚡️ Алматинской области - 10,
⚡️ Актюбинской области - 10,
⚡️ ВКО - 5,
⚡️ ЗКО - 2,
⚡️ Мангистауской области - 3,
⚡️ Павлодарской области - 1,
⚡️Костанайской области - 1.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане - 36, скончались - 5 человек.