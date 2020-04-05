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  5 апреля 2020
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Google будет отслеживать граждан Казахстана во время карантина

CentralAsia (KZ) -  Казахстан попал в список стран, чьих граждан будет отслеживать Google во время карантина, передает zakon.kz.

Сведения будут анонимными, без указания конкретных людей. Всего будет охвачено 131 стран.

Как говорится в заявлении компании, на портале COVID-19 Community Mobility Reports пользователи смогут отследить посещаемость торговых и развлекательных комплексов, супермаркетов и аптек, парков и других общественных мест после введения режима самоизоляции в большей части стран из-за распространения коронавируса.

В компании добавили: чтобы защитить персональные данные клиентов, Google будет публиковать только общую информацию о посещении указанных объектов. Отчеты будут включать информацию, собранную за несколько недель.

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