Фермеры юга Испании в смятении и напуганы из-за экономических последствий коронавируса

Испанцы, мороканцы, болгары и румыны собирают клубнику на ферме Агромартин, юг Испании, март 2009

CentralAsia (KG) - На юге Испании пандемия коронавируса полностью подорвала урожай в этом году. Как и большая часть остальной Европы, с середины марта Испания находится на карантине, чтобы обуздать распространение вируса. Это изменило привычки потребителей: люди меньше посещают супермаркет и больше не едят вне дома, сообщает AFP.

Закрытие границ Испании усугубляет тот факт, что фермеры не могут нанять временных работников для сбора урожая и ухода за животными.

Одной из наиболее пострадавших культур — это клубника из Уэльвы в южном регионе Андалусии. В это время года этот район снабжает Европу 90 процентами этой ягоды.

По данным профсоюзов фермеров, в этом году спрос на клубнику сократился вдвое.

С закрытием границы с Марокко только треть временных работников, которые обычно приезжают собирать клубнику, смогли приехать.

«Вся отрасль напугана», - сказал Гомес, который экспортирует 70 процентов своего урожая во Францию, Польшу и Чехию. Спрос катится как по горке, вверх-вниз, добавил он.

«В один день у меня есть заказ и работаю на час дольше, на следующий день я сижу без дела».

Мануэль Пьедра, генеральный секретарь профсоюза фермеров UPA в Уэльве, говорит, что люди совершают покупки всего один раз в 10 дней, что приводит к сокращению продаж скоропортящихся продуктов.

«Потребители полностью изменили свои привычки», - сказал он.