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  5 апреля 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 298

CentralAsia (UZ) -  На 5 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298, сообщает Минздрав республики.

Отмечается, что последние подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

Напомним, что на конец дня, 4 апреля, в Узбекистане было 266 случаев коронавируса, 25- выздоровевших и 2 -летальных случая.

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