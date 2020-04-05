В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 298

CentralAsia (UZ) - На 5 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298, сообщает Минздрав республики.

Отмечается, что последние подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

Напомним, что на конец дня, 4 апреля, в Узбекистане было 266 случаев коронавируса, 25- выздоровевших и 2 -летальных случая.