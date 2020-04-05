В Казахстане зарегистрирован шестой летальный случай от коронавируса

CentralAsia (KZ) - 5 апреля в Казахстане зарегистрирован один летальный случай в г. Шымкент от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав РК.

Как отмечается, скончался пациент 1964 года рождения.

Днём ранее, количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в Казахстане составляло - 5.

Напомним, что в Казахстане на утро 5 апреля число случаев коронавируса составляет - 551, выздоровевших - 36.



