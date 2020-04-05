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  5 апреля 2020
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Среди заразившихся коронавирусом в Жамбылской области – четверо граждан Кыргызстана

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Жамбылской области в Казахстане было зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом, из них четверо заразившихся являются кыргызстанцами, перевозивших груз. Об этом сообщает vlast.kz со ссылкой на управление здравоохранения области.

«В связи с усиленными мерами на приграничных пунктах пропуска все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар, в том числе водители грузового автотранспорта. В результате были выявлены 10 человек. В их числе 4 граждан Кыргызстана и 6 граждан Казахстана, перевозивших груз из соседнего государства», - сообщили в управлении.

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Ведется работа по выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов.

В оперативном штабе госкомиссии по ЧП сообщили, что в связи с усилением мер карантина, на приграничных пунктах пропуска Кордайского района все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар.

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