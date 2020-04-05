В Токио зарегистрировали резкий скачок случаев заражения вирусом

CentralAsia (KG) - Согласно сообщениям японских СМИ, в Токио наблюдается самый высокий ежедневный прирост новых случаев заражения — 130 человек за день.

Власти города настоятельно призвали людей оставаться дома, поскольку в городе с населением 13 миллионов человек в последние дни наблюдается рост числа случаев заболевания.

В воскресной утренней программе новостей губернатор Юрико Койке повторил свой призыв к жителям избегать ненужных прогулок, сказав, что «на карту поставлены жизни».

Она сказала: «Я думаю, что мы вступили в новую ситуацию и новый этап ... Я хочу, чтобы люди заново подумали о том, как защитить себя, защитить свои семьи и в то же время защитить общество».

До сих пор Японии удавалось избегать такого быстрого прироста, который наблюдался в Европе, США и других странах. По состоянию на пятницу в стране зарегистрированы около 3000 случаев заболевания и 73 случая смерти.

В целом, дела неплохо складывались до решения Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на 2021 год. Ряд стран обвиняли Японию, например, Южная Корея, что страна не проводит тестирование и регистрирует только тяжелобольных коронавирусом.