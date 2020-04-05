В Нью-Йорке от коронавируса скончались два уроженца Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На этой неделе двое узбекистанцев скончались от коронавируса в нью-йоркском районе Бруклин. Скончавшиеся - мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет. Оба они жили и работали постоянно в Соединенных Штатах вместе со своими семьями, сообщает узбекская служба "Голос Америки".

Мужчина был похоронен в Нью-Джерси в соответствии с правилами захоронения скончавшихся от коронавируса. На похоронах была только прочитана "жаназа" (заупокойная молитва - прим.ред.), но другие традиции были обойдены.

Десятки тысяч узбеков живут в настоящее время в Нью-Йорке, городе, где самый высокий процент заболеваемости коронавирусом, с количеством летальных исходов на 5 апреля - более 2600 человек.

Источники издания подтверждают, что с начала апреля в Бруклине, штат Нью-Йорк, скончались как минимум двое узбеков, но есть и те, кто находится в критическом состоянии. Десятки граждан проходят обследование, опасаясь, что они могут быть заражены коронавирусом по ряду причин. Количество таких увеличилось, особенно в последние две недели.

Родственники женщины из Узбекистана, которая скончалась в бруклинской больнице 3 апреля, подтвердили, что она умерла от COVID-19. Женщина, которой за 60, постоянно жила в Соединенных Штатах последние девять лет.

Покойная, работала в системе ухода за пожилыми людьми и много лет страдала сахарным диабетом. Две недели назад она попала в больницу, но была отпущена домой, для лечения в домашних условиях. Через неделю, после ухудшения состояния, она снова была доставлена в больницу.

Накануне был похоронен еще один 51-летний мужчина из Узбекистана. Источники, близкие к семье погибшего, сообщили, что он также умер от коронавируса.

Этот соотечественник, который постоянно живет со своей семьей в Соединенных Штатах в течение 6-7 лет, также страдал диабетом. В середине марта он был госпитализирован с тяжелой инфекцией легких. Пневмония усугубила его состояние.

Нью-Йорк - это мегаполис, густо населенный узбекскими иммигрантами. По оценкам граждан, в Нью-Йорке и его окрестностях проживает не менее 50 000 узбеков.

На сегодняшний день более 312 000 человек в Соединенных Штатах заражены коронавирусом. Более 8500 человек умерли, около 15000 вылечились. Треть пациентов, около 115 000, находятся в Нью-Йорке. В штате более 3500 погибших и 10000 из тех, кто выздоровел.

Во всем мире число людей, зараженных этим вирусом, приближается к 1,2 миллионам, а число смертей приближается к 65 000. Более 246 000 - выздоровели.