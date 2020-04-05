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  5 апреля 2020
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В Узбекистане состояние 7 пациентов с коронавирусом оценивается как «тяжелое»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 5 апреля более 100 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением, состояние 7 пациентов тяжелое. Об этом сообщил Главный государственный санитарный инспектор, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков.

По словам Атабекова, на данный момент в Узбекистане стране общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 298 человек. Все пациенты, у которых в последние дни установлено наличие коронавирусной инфекции, выявлены из числа граждан, проходящих карантин в стационарных условиях. В стационарных условиях под медицинским наблюдением находятся более 100 тысяч граждан.

По данным руководства Научно-исследовательского института вирусологии у 22 из 85 больных, проходящих лечение в клинике института, наблюдаются клинические проявления пневмонии. Состояние 4 больных оценивается как тяжелое, 1 - относительно тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и относительно тяжелое, переведены на интенсивную терапию.

В клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте проходят лечение 35 пациентов, состояние 1 из них оценивается как тяжелое, 1 - относительно тяжелое. Больные, состояние которых оценивается как тяжелое и относительно тяжелое, переведены на интенсивную терапию.

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