В Казахстане зафиксированы еще 18 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:05 в Казахстане зарегистрированы еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.
Новые случаи зарегистрированы в Алматы – 5, Карагандинской области – 4 случая, Туркестанской области - 4 случая, Акмолинской области – 3 случая, Атырауской области – 1 случай, Кызылординской области – 1 случай.
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На сегодняшний день в стране подтвержден 569 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 219;
- Алматы - 115;
- Карагандинской области - 31;
- Акмолинской области – 23;
- Атырауской области - 23;
- Жамбылской области – 28;
- Шымкент – 13;
- Восточно - Казахстанской области - 5;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 10;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 3;
- Кызылординской области - 31;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 29;
- Костанайской области - 1.