В Казахстане зафиксированы еще 18 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:05 в Казахстане зарегистрированы еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы – 5, Карагандинской области – 4 случая, Туркестанской области - 4 случая, Акмолинской области – 3 случая, Атырауской области – 1 случай, Кызылординской области – 1 случай.

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На сегодняшний день в стране подтвержден 569 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 219;

- Алматы - 115;

- Карагандинской области - 31;

- Акмолинской области – 23;

- Атырауской области - 23;

- Жамбылской области – 28;

- Шымкент – 13;

- Восточно - Казахстанской области - 5;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 10;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 3;

- Кызылординской области - 31;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 29;

- Костанайской области - 1.