[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 708 человек

CentralAsia (CA) -  В Великобритании за последние сутки зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости с начала вспышки в стране. 708 человек, в том числе 5-летний ребёнок, скончались от COVID-19.

По последним данным всего в стране заражены коронавирусом около 42 479 человек, 4 320 заболевших скончались, 215- выздоровели.

Министр по особым поручениям Майкл Гоув призвал сограждан оставаться дома и соблюдать карантин.

Также, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II записала телевизионное обращение к нации и Содружеству в связи с пандемией коронавируса. Это обращение станет пятым за 68 лет её правления, что свидетельствует о серьёзности создавшейся ситуации.

print
  • В Узбекистане выявили ещё 3 новых случая коронавируса. Всего 266
  • Экс-президент Монголии Ц.Элбэгдорж прилетел из Японии среди эвакуированных (фото)
  • ЦРУ считает, что Китай занижал данные о масштабах вспышки коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com