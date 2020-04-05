В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 708 человек

CentralAsia (CA) - В Великобритании за последние сутки зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости с начала вспышки в стране. 708 человек, в том числе 5-летний ребёнок, скончались от COVID-19.



По последним данным всего в стране заражены коронавирусом около 42 479 человек, 4 320 заболевших скончались, 215- выздоровели.

Министр по особым поручениям Майкл Гоув призвал сограждан оставаться дома и соблюдать карантин.

Также, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II записала телевизионное обращение к нации и Содружеству в связи с пандемией коронавируса. Это обращение станет пятым за 68 лет её правления, что свидетельствует о серьёзности создавшейся ситуации.